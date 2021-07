'Concorso Italiano', appuntamento il 14 agosto in California

Tornerà in scena sabato 14 Agosto il 'Concorso Italiano', per la sua trentaseiesima edizione.

L'evento, ancora una volta, sarà protagonista della rassegna automobilistica internazionale Monterey Car Week. L'appuntamento tricolore è sul green del Bayonet and Black Horse Golf Course a Seaside, in California, per proseguire un percorso lungo 35 edizioni e fondato sulla passione e l'eleganza delle auto italiane di prestigio. L'evento italiano dedicato ad un pubblico internazionale avrà come protagoniste quasi mille auto esposte e da ammirare come opere d'arte su quattro e due ruote.

'Concorso Italiano' non è solo un evento ma un'occasione in cui le più grandi aziende automobilistiche si uniscono per incontrarsi e raccontare in modo autentico la passione che lega tutti gli appassionati di motori. Negli ultimi anni, sulla passerella di 'Concorso Italiano' hanno sfilato i più celebri marchi italiani: Lancia, Iso/Bizzarrini, Fiat, Abarth, DeTomaso, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo e Ferrari. Non sono mancate nemmeno le ricorrenze importanti, come il cinquantesimo anniversario di Iso Rivolta Lele, il sessantesimo di DeTomaso, il cinquantesimo della Ferrari Dino e i settant'anni di Abarth.

Sotto i riflettori di 'Concorso Italiano' sono recentemente passati, tra gli altri, anche importanti ospiti come Valentino Balboni, lo storico collaudatore di Lamborghini, Mario Carlo Baccaglini, l'imprenditore italiano che da oltre trent'anni organizza l'evento 'Auto e Moto d'Epoca', Filippo Perini, Head of Design di Italdesign, ma anche Horacio Pagani, fondatore e proprietario della Pagani Automobili e Stefano Domenicali in qualità di Chairman e CEO di Lamborghini.