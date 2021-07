Paris Motor Show, torna nel 2022 con Equip Auto

Il Salone di Parigi ed Equip Auto tornano nel 2022. I due eventi del settore automobilistico si riuniranno e si terranno contemporaneamente nell'autunno 2022 per il cartellone della Settimana dell'Automobile di Parigi. Per la prima volta, i due eventi di punta nel settore automobilistico si riuniscono per formare la Settimana dell'Automotive di Parigi, che si terrà presso il centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles dal 17 al 23 ottobre 2022.

Il Paris Motor Show si svolgerà dal 17 al 23 ottobre e sarà il momento clou di una grande settimana dedicata all'automobile.

Nelle prossime settimane verrà anche lanciata una piattaforma digitale che offrirà contenuti multimediali a proposito del settore automobilistico e di quello del trasporto. La piattaforma consentirà inoltre ai visitatori francesi e internazionali di registrarsi e di trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno. La fiera Equiop Auto, che si svolgerà dal 18 al 22 ottobre, è il principale evento internazionale per i servizi post-vendita e di mobilità connessa. Sarà riservato esclusivamente ai professionisti che potranno accedere contemporaneamente anche al Salone di Parigi. La Settimana dell'Automobile di Parigi sarà incentrata su una serie di eventi, tra i quali anche numerose conferenze e test drive.

L'evento riunirà professionisti e pubblico in generale, offrendo anche l'opportunità all'industria automobilistica di condividere la sua visione per il futuro delle automobili e dei trasporti.