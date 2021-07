Jaguar Land Rover, in Sardegna sostenibilità e sport a vela

Per l'estate 2021 Jaguar Land Rover Italia torna in Sardegna ed è partner dello Yacht Club Costa Smeralda. Il marchio automobilistico inglese ha riconfermato la sua presenza presso il Waterfront, con progetti e partner esclusivi che promuovano scelte sostenibili, tra assoluto rispetto per l'ambiente, per il mare in particolare, per lo sport della vela e del sailing. Tra i molti temi condivisi, la sostenibilità accomuna Jaguar Land Rover, con la sua strategia eco green e l'elettrificazione delle proprie vetture, e lo YCCS, fondato nel 1967 è conosciuto a livello internazionale per l'organizzazione di regate per superyacht, maxi yacht e imbarcazioni one-design.

La nuova stagione è già partita ed il calendario sportivo delle regate dello Yacht Club Costa Smeralda, assieme al programma agonistico del team Young Azzurra, ha già iniziato a coinvolgere tutti gli appassionati. A supporto dell'organizzazione, Jaguar Land Rover Italia ha messo a disposizione cinque vetture della propria gamma per il trasferimento degli ospiti durante le regate. Grazie all'accordo con lo YCCS, inoltre, l'area della Marina Nuova sarà caratterizzata dalla presenza dei due marchi automotive. I soci, gli ospiti e i clienti saranno accolti presso il nuovo Concept Store di Jaguar Land Rover, fronte Piazza Azzurra, dove l'arredamento richiama il tema del sailing lifestyle, grazie all'uso dell'essenza teak e alle decorazioni in acciaio tipiche dello stile marinaro. In questa stagione 2021, la presenza di Jaguar Land Rover sarà particolarmente connotata proprio dal tema della sostenibilità, attraverso la strategia globale del gruppo, chiamata 'Reimagine' e che reinterpreta il futuro del lusso proprio attraverso il design e l'elettrificazione.

Nella stessa direzione muove anche la collaborazione con One Ocean Foundation, di cui YCCS è socio fondatore, per la salvaguardia degli oceani.

L'origine di One Ocean Foundation risale al 2017, anno che ha segnato per lo Jaguar Land Rover Italia, in tal modo, entra ufficialmente nel network di aziende per la sostenibilità che supportano la Fondazione nella sua missione di accelerare soluzioni per la tutela dell'ecosistema marino. Il sostegno di Jaguar Land Rover Italia a One Ocean Foundation coprirà le aree di lavoro della Fondazione a 360 gradi: progetti educativi per sensibilizzare le generazioni più giovani al rispetto del mare, progetti ambientali e progetti di ricerca, focalizzati sulla relazione tra benessere del mare e mondo delle imprese. Al Waterfront, Jaguar Land Rover Italia propone poi anche il progetto Art Plastic Pollution, che nasce con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni all'amore per la natura.

Grazie a questa iniziativa, infatti gli studenti di Arzachena si impegneranno a ripulire le spiagge della Costa Smeralda dalla plastica e dai rifiuti.