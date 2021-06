Spagna: fabbrica Seat si ferma per mancanza di microchip

(ANSA) - MADRID, 23 GIU - La produzione nello stabilimento Seat di Martorell (Catalogna) rimarrà ferma per tre giorni a causa della mancanza di forniture di microchip necessari per alcuni veicoli. Lo riportano i media iberici. Lo stop alla produzione verrà messo in atto nelle giornate di venerdì 25 giugno, di lunedì 28 e di martedì 29. La mancanza di semiconduttori sta causando problemi a diverse case automobilistiche: nel caso di Seat (proprietà del gruppo Volkswagen), ha già provocato tre giorni di sospensione di produzione dell'Audi A1. Stellantis e Daimler sono altri gruppi con problemi di forniture di microchip. (ANSA).