Classifica Lovebrands, Ducati è marchio motori più amato

E' Ducati il brand motoristico più amato in Italia secondo la classifica Lovebrands di Talkwalker.

La ricerca, dedicata ai band italiani anche non del mondo motori, ha stilato una lista nella cui graduatoria la casa motociclistica di Borgo Panigale si è piazzata in terza posizione, dopo marchi come Armani e Parmigiano Reggiano, precedendo invece Gucci, Prada, Bulgari e Pirelli. In classifica anche Piaggio, al 26esimo posto. La ricerca, che ha analizzato 1228 brand nei differenti paesi attraverso social media, news, blog, forum e altri canali d'interazione, misura la capacità e la dedizione dei marchi nello stabilire una vera e propria relazione emotiva con i propri consumatori e, a valle del processo, ha generato la classifica mondiale TOP-50 e le TOP-10 dei paesi, Italia inclusa, in cui è stata condotta la rilevazione. "Misurare il concetto di amore attraverso l'ascolto social è comprensibilmente quasi impossibile trattandosi di metriche intangibili - spiega Francesco Turco, Marketing Executive Talkwalker - tuttavia è possibile osservare i sintomi che dimostrano la propria passione per il brand, come sentimento positivo, parole incentrate sul tema dell'amore, emozione, gioia e ovviamente engagement, cioè la capacità di mantenere vivo e sempre rinnovato il rapporto".