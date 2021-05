Volkswagen ID.4 rally, debutto messicano senza problemi

Debutto più che soddisfacente per il suv Volkswagen ID.4 1st Edition in edizione off-road che era stato iscritto, dopo essere stato elaborato ad hoc dalla Rhys Millen Racing ha portato a termine senza problemi meccanici il Mexican Desert Rally della National Off-Road Racing Association (NORRA).

Nella gara che si è svolta in 5 tappe nel deserto dove si corre anche la più nota Baja 1000 il suv ID.4 1st Edition si è classificato al 61mo posto con l'asso dei rally Tanner Foust e il copilota Emme Hall ritardati da un insabbiamento il primo giorno. L'auto non ha lamentato altre difficoltà se non quelle legate al problema di ricaricare a sufficienza il pacco batterie da 82 kWh.

Unica auto elettrica in gara, per la Volkswagen ID.4 1st Edition - in assenza di colonnine con potenza adeguata - si è fatto ricorso ad un generatore con motore alimentato a biodiesel.

"Siamo limitati sulle soluzioni di ricarica - hanno dichiarato i responsabili del team - ma man mano che i gruppi mobili diventeranno più efficienti, anche le gare di questo tipo saranno perfettamente accessibile per coloro che acquistano un veicolo elettrico e lo modificano". La prossima uscita del suv ID.4 da corsa sarà il Rebelle Rally - riservato alle sole donne - previsto per il 7-16 ottobre.