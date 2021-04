Guida auto senza patente e assicurazione, multato

Un controllo della Polizia di Stato di Catania ad un gruppo di cinque persone a bordo di un'auto nel villaggio Ippocampo di Mare, nella periferia Sud della città, è costata al guidatore una multa di circa 10 mila euro e il sequestro ai fini della confisca della vettura.

Il conducente, condannato per omicidio preterintenzionale, non aveva la patente e la vettura è risultata sottoposta a sequestro e senza assicurazione. Tre degli occupanti sono risultati destinatari di varie misure restrittive tra cui il Daspo, l'obbligo di dimora nel Comune di Catania e la sorveglianza speciale. A due di essi inoltre era stato vietato di frequentare pregiudicati. Gli altri due, sorpresi in compagnia di persone con precedenti penali e/o di polizia, sono stati segnalate all'autorità giudiziaria.