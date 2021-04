Nasce il Fiat 500 World Wide Meeting

Appuntamento dal 2 al 4 luglio per il debutto del Fiat 500 World Wide meeting che trasforma, a causa del covid, il tradizionale raduno delle 500 storiche di Garlenda (Savona) in un evento diffuso in tutta Italia e all'estero, tramite piccoli raduni organizzati dai 180 coordinamenti dei Fiat 500 Club Italia che avranno luogo contemporaneamente. Parteciperanno anche i Club Esteri della Fiat 500 da tutti i 5 continenti. Sono già 21 le nazioni che hanno aderito tra cui Uruguay, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda, Thailandia e Giappone. "I mini-raduni saranno in contatto costante grazie a collegamenti video che verranno trasmessi in diretta via streaming sul sito Fiat 500 Club Italia, sui social e su alcune emittenti televisive. La diretta, gestita da Eccoci Eventi, sarà arricchita da interviste, spettacoli, sketch per uno speciale di 3 giorni", spiega il direttore del Meeting di Garlenda, Alessandro Vinotti. Mentre il fondatore del Fiat 500 Club Italia Domenico Romano aggiunge: "Abbiamo deciso di organizzare il 1° World Wide Meeting perchè crediamo che i soci meritino di poter vivere la propria passione in un periodo difficile. Anzi, riteniamo che poterla condividere incentivi uno spirito ottimista, indispensabile per superare la crisi, per non sentirsi soli e trovare anche nella 500 una scusa per sorridere".