Smog, a Firenze dal 31 marzo stop a diesel inquinanti in centro

Scatterà il 31 marzo a Firenze lo stop ai veicoli più inquinanti all'interno della ztl e nella fascia dei viali Gramsci e Matteotti, dove la centralina ha registrato gli sforamenti di biossido di azoto. E sempre lo stesso gioro alle 12 sul sito di Sas sarà accessibile il portale per richiedere i contributi destinati all'acquisto di mezzi ecologici.

Si tratta, ricorda una nota, delle misure adottate da Palazzo Vecchio in attuazione delle disposizioni regionali per il miglioramento della qualità nell'aria. Sulla base dell'accordo è stato disposto il divieto di accesso e il transito alle auto e ai veicoli merci delle classi diesel Euro 3 ed Euro 4 compreso nell'area della Ztl e nell'area dei viali di circonvallazione tra viale Amendola-Giovine Italia e piazza della Libertà. Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. Per 18 mesi, quindi fino al 30 settembre 2022. "Come Comune di Firenze - hanno detto gli assessori alla Mobilità Stefano Giorgetti e all'Ambiente Cecilia Del Re -, abbiamo fatto un tentativo per andare incontro alle imprese in difficoltà avanzando alla Regione Toscana e al Ministero dell'Ambiente la richiesta di deroga di 18 mesi per le ditte artigiane, al pari di quella concessa ai residenti nella zona interdetta. Ad oggi non abbiamo ricevuto risposta alla istanza dal Ministero". In riferimento ai bandi per l'acquisto di mezzi ecologici, si tratta di due avvisi: il primo per privati, il secondo per soggetti giuridici.