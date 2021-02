Smog: Torino, blocchi del traffico fino a lunedì

Resta in vigore, dopo la nuova rilevazione dell'Arpa, il semaforo arancione dello smog a Torino, per cui i blocchi del traffico proseguiranno fino a lunedì 1 marzo. Confermato, dunque, lo stop dalle 8 alle 19 dei veicoli diesel fino a Euro 5 e dei veicoli benzina Euro 1 tutti i giorni, festivi compresi, per i veicoli adibiti al trasporto persone.



Per il trasporto merci, invece, il divieto di circolazione è previsto per i diesel Euro 3 e Euro 4 dalle 8 alle 19 in settimana e dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 il sabato e i festivi. Restano in vigore anche le limitazioni strutturali, con il blocco nelle 24 ore di tutti i veicoli Euro 0 e dei diesel Euro 1 e Euro 2.