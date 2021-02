Motoraduno a Termoli non autorizzato scoperto dalla Polizia che fa scattare sanzioni a carico di 20 motociclisti per la violazione del divieto di spostamento tra regioni. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti in via Dell'Airone poiché era stata notata la presenza di diverse persone impegnate ad assistere ad una gara motociclistica. Giunti sul posto sono state identificati i 20 centauri tutti provenienti da regioni limitrofe.