Viabilità: interventi previsti sulla rete Autovie Venete

Alcuni importanti lavori si svolgeranno nel weekend e interesseranno il Nodo di Palmanova (Bivio di interconnessione A4/A23). Il cantiere verrà replicato - tempo permettendo - anche nel prossimo fine settimana e consentirà - una volta terminato - di completare gli interventi che riguardano le rampe di collegamento delle direttrici Trieste - Udine e Trieste - Venezia nell'ambito del primo sub lotto del quarto lotto della terza corsia (Gonars - Nodo di Palmanova). Verranno svolti vari interventi che richiederanno la chiusura dei due rami del Nodo di Palmanova a orari diversificati e comporteranno alcune deviazioni alla circolazione. Dalle ore 21,00 di venerdì 29 gennaio alle ore 05,00 di lunedì 1 febbraio chi proviene da Trieste (A4) ed è diretto a Udine/Tarvisio (A23) potrà uscire a Palmanova, proseguire per la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle, e riprendere la A23 al casello di Udine Sud. Dalle ore 23,00 di venerdì 29 gennaio alle ore 06,00 di sabato 30 verrà interdetto al traffico anche il ramo Trieste - Venezia. Pertanto in questa fascia oraria, chi proviene da Trieste ed è diretto verso Venezia potrà uscire al casello di Palmanova, percorrere la viabilità ordinaria e riprendere la A4 al casello di San Giorgio di Nogaro.