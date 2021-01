Dakar 2021: Al Attiyah vince 4/a tappa auto, Barreda 1/o nelle moto

Terza vittoria di tappa consecutiva, nelle auto, per il rappresentante del Qatar Nasser Al Attiyah, che al volante di una Toyota si è imposto nei 337 km cronometrati della 'speciale' della quarta frazione, che ha portato i concorrenti da Wadi Ad-Dawasir a Riyadh, lungo 813 km.

Il tempo di Al Attiyah è stato di 2 ore 35'59". Al secondo posto, staccato di 11", il francese Stephane Peterhansel, che ha conservato il primato nella classifica generale di questo raid in cui si è già imposto 13 volte.

Nelle moto, vittoria di tappa per lo spagnolo Joan Barreda Bort, su Honda, in 2 ore 46'50", davanti al 'centauro' del Botswana Ross Branch (Yamaha), staccato di 5'57", terzo l'australiano Daniel Sanders (Ktm), a 6'09".

Il francese Xavier De Soultrait (Husqvarna), oggi quinto, è primo nella graduatoria delle due ruote, con 15" su Barreda e 3'24" sull'argentino della Honda Kevin Benavides.