Bmw SpecialMente@dealers 2021, nel dettaglio i tre progetti

Bmw Italia ha designato i tre concessionari protagonisti dell'edizione 2021 di SpecialMente@Dealers - l'emiliano Gruppo Autoclub, il toscano Autoeur Brandini e il lombardo Lario Bergauto - che con i loro progetti si sono distinti nel programma di corporate social responsibility (CSR) avviato dalla filiale italiana di Bmw Group dal 2013.



Grazie alla partnership con l'Istituto di Montecatone, ospedale di riabilitazione con sede in Emilia Romagna e struttura d'eccellenza di riferimento a livello nazionale nella riabilitazione di pazienti con lesioni midollari e cerebrali, le concessionarie Autoclub (Modena) e Turbosport (Imola) hanno realizzato una speciale giornata in pista all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Un evento che ha coniugato sicurezza stradale e inclusione sociale, coinvolgendo decine di persone nei corsi di guida della Bmw Driving Experience che hanno regalato emozione e adrenalina.

Tra i partecipanti anche ex pazienti con lesione midollare che si sono messi alla prova sull'impegnativo circuito grazie alle vetture Bmw allestite con ausili alla guida e hanno potuto cimentarsi con le attività di formazione finalizzate alla sicurezza stradale, riscoprendo la sensazione di stare al volante e affinando la propria abilità.

Quanto realizzato da Autoeur Brandini - che ha due sedi di vendita e assistenza a Firenze e Pistoia e una sede di assistenza a Sesto Fiorentino - si colloca invece nell'ambito della promozione culturale, attività di cui il Bmw Group celebra il 50esimo anniversario nel 2021.

La sponsorizzazione promossa da Autoeur Brandini è andata a favore del Teatro del Teatro del Maggio Fiorentino, sede stabile dell'Orchestra e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino oltre che sede principale del prestigioso Festival. Questo evento è il più antico d'Italia e uno tra i più importanti d'Europa e dà anche il nome al grande complesso architettonico. Con questa partnership la concessionaria Autoeur Brandini ha supportato un'istituzione dall'indiscusso valore storico, artistico e culturale, valorizzando un'entità fortemente rappresentativa per il territorio.

Anche nel caso di Laio Bergauto (tre sedi di vendita e assistenza a Bergamo, Lecco e Sondrio e una sede di assistenza a Grumello del Monte) il focus ha riguardato un'attività in ambito culturale. Si è trattato della partnership con l'evento 'I Passaporti dei Promessi Sposi', mostra-evento fortemente caratterizzante per la tradizione culturale e il territorio di Lecco, nel duecentesimo anniversario della prima versione del capolavoro manzoniano dal titolo 'Fermo e Lucia'.

Progetto che ha riscosso notevole successo partendo dall'immortale romanzo di Alessandro Manzoni, l'installazione di arte contemporanea ha messo i visitatori davanti a sguardi vibranti e carichi di umanità con totem, oggetti simbolici, grandi pannellature e gigantografie fotografiche. Un progetto 'scatenato' nel senso letterale - affermano gli organizzatori - che "ha rifiutato con elegante irriverenza qualunque tributo alla tradizione; una sorgente d'acqua fresca e al tempo stesso una fonte inesauribile di provocazioni e riflessioni sul mondo contemporaneo".