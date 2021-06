Mercato auto, cresce importanza di acquisti online

Il mercato dell'auto si muove anche attraverso lo smartphone. Il dato è quello emerso da una ricerca dell'Osservatorio MiaCar - Facile.it, secondo il quale, nel 2020, il 28% degli utenti che hanno acquistato online un'automobile nuova o a km zero lo ha fatto dal proprio dispositivo mobile. La ricerca ha permesso anche di stilare una sorta di identikit di chi compra l'auto sul web. Il primo dato di rilievo è quello anagrafico e, se si guardano le fasce di acquirenti, emerge che il canale online è, come quello fisico, alla portata di tutte le età. Una vettura su due tra quelle vendute online nel 2020 è stata acquistata da un cliente con età compresa tra i 30 e i 55 anni, mentre fanno parte della fascia 56-65 anni gli acquirenti di circa il 20% delle auto comprate via web. Se le auto acquistate online dai giovani con età 18-29 anni rappresentano meno del 10% del totale vendute, tra le tendenze rilevate dall'osservatorio vi è un aumento degli over 65 che, in percentuale, pesano più sul canale online (22,8%) che in quello fisico (18,6%).

"A dispetto di quanto si possa pensare - ha spiegato Lorenzo Sistino, CEO di MiaCar, primo marketplace italiano di automobili nuove e a km zero in pronta consegna presso i concessionari ufficiali - l'acquisto delle auto online non è rivolto solo ai più giovani e, anzi, tra le fasce che più stanno crescendo vi è quella degli over 65. Per comprendere davvero questo dato va considerato non solo il potere d'acquisto delle fasce anagrafiche alte, ma anche il fatto che comprare un veicolo nuovo o a km zero sul web è oggi un processo molto semplice e sicuro e che, non ultimo, consente di risparmiare tempo e denaro". Differenze più significative tra online e fisico, invece, emergono analizzando il genere: se, nel canale tradizionale, gli uomini rappresentano il 58% del totale, quando ci si sposta online più di 7 acquisti su 10 fanno capo al campione maschile. Il canale online per la compravendita di auto, sebbene rappresenti ancora una nicchia, cresce costantemente e a gran velocità. l'Osservatorio MiaCar - Facile.it rileva un aumento delle vendite via web di auto nuove e a km zero del 52% nei primi cinque mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019. "Sempre più italiani si stanno rendendo conto delle potenzialità del canale online - ha commentato ancora listino - anche per acquistare un'auto nuova o a km zero.

I vantaggi sono tanti: poter accedere ad una proposta di migliaia di mezzi su tutto il territorio nazionale e approfittare di offerte che altrimenti sarebbero precluse per ragioni di lontananza, il tutto comodamente da casa". A conferma, basti pensare che il 70% dei clienti conclude l'acquisto prima di vedere l'auto, il 9% sceglie di farsi recapitare l'auto direttamente a casa mentre il 61% si reca in concessionario solo per ritirare il mezzo. Facile.it e Miacar hanno analizzato anche le vendite online, scoprendo che, a livello nazionale, guida la classifica la Jeep Renegade, seguita dalle due citycar Fiat Panda e Fiat 500. Se si guarda alle grandi città italiane, a Roma si posiziona sul podio delle auto più vendute sul web la Fiat Panda, mentre a Milano conquista la vetta la Fiat 500. La Jeep Renegade, invece, risulta prima in classifica a Palermo, Torino e Napoli.