Arval lancia tre programmi noleggio a privati senza anticipo

Arval, la società del Gruppo BNP Paribas fornitrice di mobilità, lancia tre nuove formule di noleggio mensile fruibili anche dai privati. Soluzioni modulabili diversamente, ma che aggiungono ai classici vantaggi delle soluzioni di noleggio a lungo termine (tanto diffuse nel mondo business) come i costi sono noti e omicomprensivi, anche il plus dell'anticipo pari a zero. La nuova offerta Arval - annunciata oggi in un evento a Milano - prevede la formula 'Mid Term for Private' che permette di scegliere tra diverse categorie di auto dalle city car alle compatte fino ai suv e alle station wagon con consegna è prevista entro le 72 ore presso uno degli Arval Premium Center o Arval Center che offrono il servizio. In alternativa, su richiesta, è possibile avere l'auto a domicilio. L'anticipo è pari a zero e il periodo minimo di noleggio è di un mese fino a un massimo di 12. 'Mid Term for Private' va ad affiancare le formule 'Noleggio Leggero' e 'Flix Lease'.

La prima è una proposta costruita per i light users, ovvero coloro che fanno un uso moderato dell'auto nel tempo. E' caratterizzata dalla massima accessibilità, anche in virtù dell'anticipo iniziale pari a zero e prevede il noleggio per 60 mesi e 40.000 chilometri inclusi, che possono essere aumentati su richiesta. Il canone è sempre fisso e, anche in questo caso, include i servizi principali del noleggio come manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h 24, copertura assicurativa, consegna a domicilio, valutazione ed eventuale ritiro dell'usato.

Flix Lease di Arval è invece una soluzione che prevede il noleggio dell'auto per un periodo minimo di 6 mesi e alla scadenza il cliente è libero di restituire l'auto oppure di continuare a tenerla per tutto il tempo di cui ha bisogno. È possibile scegliere, tra una selezione di veicoli sempre nuovi, la marca e il modello di auto preferiti.

Anche in questo caso l'anticipo è pari a zero e, sempre a fronte di un canone fisso mensile, si hanno a disposizione 18.000 chilometri nell'arco dei 6 mesi, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza h24, copertura assicurativa, pneumatici all season, consegna a domicilio o ritiro presso una selezione degli Arval Premium Center o Arval Center, i riparatori aderenti al Network preferenziale Arval. La consegna dell'auto è prevista entro 7 giorni. "Grazie a tutti questi nuovi prodotti, siamo in grado di proporre ai consumatori soluzioni di mobilità da 1 mese a 5 anni - ha sottolineato Alessandro Pigazzi direttore retail di Arval Italia - in linea con le offerte Mobility 360° e Connected & Flexible previste dal piano strategico quinquennale Arval Beyond che mira ad offrire soluzioni di mobilità sempre più diversificate e flessibili. La pandemia ha cambiato le abitudini di vita di molte persone e anche il loro modo di spostarsi. Il noleggio, per le sue caratteristiche di semplicità, sicurezza e convenienza, sta conquistando sempre più consensi tra i consumatori privati tanto che, nell'ultimo anno, la flotta di Arval Italia noleggiata ai privati è cresciuta di circa il 60%".

Con il trend del noleggio ai privati in costante crescita (si stimano oltre 65.000 i veicoli noleggiati a questa tipologia di consumatori nel nostro Paese), Arval Italia, società leader nel noleggio auto a lungo termine e nei servizi di mobilità innovativi e sostenibili, amplia e diversifica la propria offerta per soddisfare le nuove richieste di mobilità delle persone, oggi sempre più attente a valutare soluzioni alternative all'acquisto dell'auto.

E in questo contesto Arval innova non solo i prodotti. Per raggiungere al meglio tutte le persone interessate a noleggiare un'auto aprono - dopo quello di Torino inaugurato nel 2019 - altri due nuovi Arval Store, a Milano e a Firenzei. Gli Arval Store sono veri e propri 'negozi di mobilità', interamente dedicati al noleggio. Negli Arval Store, i clienti hanno la possibilità di confrontarsi personalmente con i consulenti, di toccare con mano le auto, di vedere e provare i veicoli in esposizione. L'esperienza "premium" qui è garantita dai servizi a valore aggiunto che vengono offerti: la valutazione dell'usato è disponibile in pochi minuti, mentre la consegna dell'auto, per i veicoli disponibili in negozio, è prevista entro soli 10 giorni. Il nuovo Arval Store di Milano è in via dei Missaglia, 89 mentre quello di Firenze si trova in via Provinciale Lucchese, 19/b.