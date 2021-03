Opel Crossland, design innovativo in pieno stile suv

Inconfondibile nel nuovo volto, nelle linee cromate brillanti nel frontale, nei finestrini e sulle fiancate; il nuovo Opel Crossland cattura sicuramente l'occhio.

È quanto viene sottolineato anche nello spot televisivo unconventional di Opel Crossland, che mostra tutte le peculiarità del suv nella divertente estetica dei Social Media.

Nello spot i personaggi mostrano nei loro account social quanto siano entusiasti della loro auto nuova di zecca e di come ne usufruiscano. Anche se ogni guidatore vuole che la propria auto sembri sempre nuova il più a lungo possibile, la vita di tutti i giorni cambia i suoi piani. Soprattutto se si hanno bambini o animali domestici. Ma lasciare a casa il fedele cagnolino non è un'opzione quando si possiede un Opel Crossland, dal momento che è un'auto che può fare entrambe le cose: destreggiarsi tra le commissioni quotidiane e avere sempre un aspetto favoloso. O, come riassume la campagna: " Bello da vedere, suv da vivere." ''I clienti non vogliono più scegliere tra stile e funzionalità e il nuovo Opel Crossland li combina brillantemente: design moderno ed elegante, insieme a un'eccezionale abitabilità e a un comfort "a prova di autostrada". Il nuovo Opel Crossland si rivolge alle famiglie moderne e il nuovo spot televisivo parla del loro ambiente quotidiano e del rapporto con i loro figli e con i social media e parla a molti di noi. Il tono e lo stile sono tipicamente "new Opel", cool, divertente, anticonformista e colorato'' dice Patrick Fourniol, director Brand Strategy & Marketing Communications Opel.

Il nuovo Opel Crossland offre una buona combinazione di stile e utilità. La versione d'ingresso è già dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il Lane Keep Assist, il Traffic Sign Recognition e il Cruise Control intelligente con limitatore di velocità. I comodi sedili anteriori forniscono un ottimo sostegno al conducente e al passeggero anteriore, il climatizzatore assicura temperature piacevoli e la radio Dab garantisce un suono eccellente; il tutto da 20.850 euro (chiavi in mano in Italia).

Il design di Opel Crossland dimostra che un aspetto esclusivo non è una questione di soldi. L'Opel Vizor si estende in un'unica fascia nella parte anteriore del veicolo. Il Vizor estende otticamente la larghezza e organizza in una fascia una quantità ridotta di elementi. Il leggendario emblema del marchio, il fulmine, domina con orgoglio al centro. Oltre al design, Opel ha ulteriormente sviluppato il telaio e lo sterzo e ha aggiunto il controllo di trazione adattivo IntelliGrip.

Crossland è dotato di equipaggiamenti standard di livello superiore, come il Riconoscimento dei Cartelli Stradali, l'Avviso di superamento involontario dei limiti della carreggiata, il Sistema di assistenza nella partenza in salita, i Fari eco-Led anteriori, il Cruise Control con limitatore di velocità, il Bluetooth, la Connettività Apple CarPlay e Android Auto, l'impianto Infotainment con display touch a colori da 7''.