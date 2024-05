Maison Citroën apre a Roma per esperienza d'acquisto migliorata

Dopo le inaugurazioni di Milano, Bologna e Catania, ha aperto anche a Roma il nuovo flagship urbano di Citroën. Situata all'interno dello store Coin di Roma Termini, la 'Maison Citroën' rappresenta un'espressione moderna e sofisticata del design e dell'ospitalità nel mondo dell'automotive, e un'esperienza d'acquisto che unisce gli aspetti fisici e quelli digitali.

In occasione dell'inaugurazione, è stato possibile conoscere da vicino la nuova Citroën Ó-C3, un vero manifesto del brand che incorpora elementi chiave come audacia, comfort e carattere popolare. Citroën ha rivoluzionato la mobilità elettrica con la nuova Ó-C3, rendendola accessibile a tutti grazie alla formula "Elettrico Sociale Citroën", che permette di guidare la nuova Ó-C3 a partire da soli 49 euro al mese, con incentivi statali che rendono l'offerta ancora più conveniente azzerando l'anticipo.

'La Maison Citroën è un bellissimo progetto che rappresenta e sintetizza tutti i valori del Brand Citroën - ha detto Alessandro Musumeci, direttore Marketing Citroën Italia - È popolare e, infatti, è presente nel centro città e accessibile a tutti, come il nuovo store appena inaugurato alla Stazione Termini di Roma. Al pari della propria casa, rappresenta il comfort e l'accoglienza che si ritrova poi anche, da sempre, nelle auto Citroën'.

'È semplice, in quanto un consulente supporta i potenziali acquirenti per un acquisto online, in tutta semplicità. È sostenibile in quanto la gamma esposta o disponibile per test drive è 100% elettrica. E infine è audace, dal momento che questo concept reinventa, in maniera originale, il modo di presentare l'auto al grande pubblico, uscendo dai classici canoni e dagli schemi della rete distributiva tradizionale, che rimane sempre il punto di riferimento del cliente'.

