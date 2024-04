Toyota: prenotazioni aperte per il nuovo Land Cruiser

Si aprono gli ordini per Toyota Land Cruiser, un'icona del fuoristrada che si rinnova incessantemente da circa 70 anni. Il cliente può scegliere, previo il versamento di 1000 euro, tra l'allestimento Adventure e quello, più ricco, denominato Lounge. In seguito, però, questa decisione non sarà vincolante, visto cha sarà possibile cambiare sia la versione che il colore disponibili al lancio. Inoltre, successivamente alla procedura dell'ordine, la clientela che ha scelto la nuova off-road del brand giapponese sarà oggetto di una comunicazione mediante la quale sarà chiamata ad esprimere un eventuale interesse per la versione First Edition e, in caso affermativo, potrebbe rientrare nel novero dei pochi selezionati per l'acquisto di una delle 50 unità disponibili del Land Cruiser in questa variante esclusiva.

Contraddistinta da un design che combina tradizione e modernità, in cui spiccano gli sbalzi corti e gli angoli scolpiti, pensati per la guida in off-road, la vettura presenta interni disponibili in configurazioni a cinque o sette posti (Lounge), arricchiti da un sistema d'infotainment completamente rinnovato, forte di uno schermo da 12.3 pollici, del navigatore Cloud e dell'assistente vocale.

La struttura body-on-frame della piattaforma GA-F, consente al nuovo Land Cruiser di sfoggiare una rigidità torsionale del telaio incrementata del 50%, con quella dell'insieme telaio-scocca aumentata del 30%. Inoltre, per la prima volta su una Toyota, arriva la barra antirollio anteriore scollegabile.

Il motore è un 2.8 turbodiesel riprogettato e abbinato ad un nuovo cambio automatico a 8 rapporti, che eroga 204 cavalli 500 Nm di coppia. Gia dall'allestimento di ingresso, l'Adventure, la dotazione di accessori di serie risulta piuttosto ricca, visto che annovera, tra gli altri, i cerchi in lega da 18 pollici, gli; interni in pelle sintetica, il clima automatico bi-zona;, il differenziale posteriore bloccabile elettricamente;, il panoramic view monitor, ed i fari anteriori LED Matrix.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA