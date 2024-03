Honda Zr-v ibrido, quando comodità fa rima con efficienza

Efficienza, prestazioni, confort ed eleganza: bastano poche parole per sintetizzare i pregi di Honda Zr-v il modello di ultima generazione che si posizionato a metà della gamma di suv del marchio giapponese tra il più piccolo Hr-v e il più grande Cr-v. E come un ben definito tassello del pezzo del puzzle dell'offerta Honda per il nostro mercato si inserisce perfettamente tra i due essendo un po' più lungo dell' Hr-v e leggermente più corto del Cr-v. Unico evidente punto di distacco - voluto pe soddisfare le esigenze e i gusti della clientela europea - è nel design.

Il look è moderno ma rassicurante al tempo stesso, senza inutili stilemi o ricercate soluzioni aerodinamiche, anche le l'efficienza (consumi ed emissioni) è tra le più vantaggiose del segmento. Nell'abitacolo si ritrovano molte soluzioni derivate dall'ultima Civica, con un layout nitido, con display ben leggibili e dalla grafica appagante e numerosi spazi di stivaggio. Apprezzabile anche la spaziosità della parte posteriore, che non penalizza (come spesso avviene nei competitor) la comodità per le ginocchia.

Chi siede dietro ha a disposizione due porte di ricarica USB-C per i dispositivi elettronici e due portabicchieri che 'compaiono' piegando il bracciolo centrale verso il basso.

Presenti due serie di punti Isofix facili da raggiungere che permettono di ospitare posteriormente nei seggiolini di sicurezza i passeggeri più piccoli.

Il bagagliaio offre una capacità di 380 litri con i sedili in posizione ma sfruttando la modularità del divanetto posteriore è possibile arrivare fino a 1.312. Inoltre lo spazio è stato progettato per favorire stivaggio e scarico: il bordo inferiore dell'apertura del portellone è a livello del pavimento in modo da poter far scorrere gli oggetti dentro e fuori senza problemi.

C'è l'utile possibilità di stivare la copertura del bagagliaio (la cosiddetta cappelliera) sotto al pavimento e sono presenti - cosa che fa molto piacere a chi mette i sacchetti del supermercato nel bagagliaio, ganci su entrambi i lati dei bianchetti. E c'è anche una presa da 12 Volt.

Accreditato di un consumo di soli 5,7 litri/100 km (Wltp) e di emissioni di CO2 contenute in 130 gr/km - grazie all'efficiente sistema ibrido con doppio motore elettrico e unità termica 2.0 litri a iniezione diretta e ciclo Atkinson per da 135 kW (184 Cv) complessivi - Honda Zr-v dà il meglio di sé nelle condizioni in cui è possibile sfruttare pienamente la sezione elettrica. E sono molte, perché si va dalle manovre alla guida in città, dalle 'code' alle andature autostradali più sostenute. Questo perché lo schema e:HEV e il sistema di gestione elettronica scelgono la combinazione più vantaggiosa.

Sono previste tre modalità di guida, cioè Electric Drive per una silenziosa e potente propulsione elettrica. Hybrid Drive per sfruttare un comportamento sportivo anche su lunghe distanze. E infine Engine Drive, per garantire il massimo supporto del motore termico quando si viaggia a velocità costante e sostenuta.

