Spoticar Electric Days per l'usato a basse emissioni

Per l'acquisto dei veicoli di seconda mano di Stellantis arrivano gli Spoticar Electric Days.

Fino al 29 febbraio sarà infatti attiva la campagna promozionale per coloro che vogliono acquistare un veicolo second-hand di Stellantis a basse emissioni, affidandosi a Spoticar.

Nello specifico, la nuova offerta è dedicata a coloro che acquisteranno un veicolo 100% elettrico o ibrido plug-in, scegliendo da una lista di modelli selezionati e garantiti dalla rete Spoticar.

Ad esempio, nel caso in cui i Clienti scelgano di sottoscrivere un finanziamento con la formula Trust&Go di Stellantis Financial Services, potranno beneficiare di includere nella rata la soluzione di ricarica domestica easyWallbox Free2move eSolutions, che può operare plug-and-play con una semplice presa Schuko Inoltre, con una installazione professionale per potenziare la ricarica, la easyWallbox opera fino a 7,4 kW assicurando una ricarica ancora più veloce.

L'iniziativa Spoticar Electric Days sarà disponibile presso i punti vendita della Rete Spoticar e sul sito www.spoticar.it, dove gli utenti troveranno una sezione in home page e una pagina dedicata. Inoltre, la campagna prevede una forte presenza nelle TV nazionali, satellitari e digitali, web, social con creatività ad hoc.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA