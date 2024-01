DS4 Experience questo fine settimana nei DS Store italiani

Con il nuovo anno Ds Automobiles apre le porte dei suoi Ds Store italiani per dare vita ad una nuova edizione delle 'Ds 4 Experience', alla scoperta della berlina premium.

Il prossimo weekend, infatti, gli showroom Ds daranno la possibilità al pubblico di osservare da vicino e di provare su strada il modello della casa francese. Inoltre, la 'Ds 4 Experience' del 21 e 22 gennaio sarà anche l'occasione per conoscere l'offerta esclusiva studiata per Ds 4 e valida fino al 31 gennaio.

Grazie alla formula di Leasing dedicata ai Clienti privati, infatti, ci si potrà mettere subito al volante della Nuova Ds 4 con una rata mensile di 275 euro ed un anticipo contenuto.

La gamma di DS 4 si compone di quattro livelli di allestimento, ovvero Bastille Business, Performance Line, Rivoli e Opera. Comune a tutte le versioni del modello sono il design, il comfort elevato e le alte prestazioni. Il comfort può contare su materiali selezionati e sull'implementazione delle tecnologie più avanzate, tra cui l'integrazione di ChatGpt nel sistema Ds Iris System.

L'evento è accompagnato dalla campagna 'Upgrade to French Class', il cui primo spot TV è andato in onda lo scorso novembre.



