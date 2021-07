Audi Q4 e-Tron, il suv elettrico innova anche l'acquisto

Già da questi giorni il nuovo suv elettrico Q4 e-Tron sta raggiungendo le concessionarie italiane Audi in questi giorni, mentre la variante suv coupé Q4 Sportback e-Tron sarà disponibile nel corso del terzo trimestre del 2021.

Al lancio sono disponibili le versioni Q4 35 e-Tron 170 Cv, con listino che parte da 45.700 euro, e Q4 40 e-Tron 40 204 Cv da 51.100 euro. Questi due modelli sono proposti negli allestimenti d'ingresso, EVO, Business, Business Advanced ed S line edition.

La variante più potente, con trazione integrale, la Q4 50 e-Tron Quattro 299 Cv parte da 62.100 euro ed è disponibile nei soli allestimenti Business Advanced ed S line edition.

Il 90% della gamma Audi Q4 e-tron beneficia degli incentivi statali: sino a 10.000 euro in caso di rottamazione. Fino al 31 luglio è così possibile accedere ad Audi Q4 40 e-Tron 204 Cv, versione centrale con autonomia sino a 520 chilometri WLTP, con la formula a lungo termine (36 mesi/45.000 km) Audi Value noleggio a fronte di un canone mensile di 499 euro riferito all'allestimento intermedio Business, a listino a 55.300 euro.

Canone che include tutta l'offerta Audi in materia di ricarica, copertura assicurativa e assistenza, cioè servizi il cui valore complessivo compensa integralmente l'anticipo di 10.156 euro.

Audi ha dedicato a Q4 e-Tron gli esclusivi pacchetti 'edition one' Bronzo e Nero, caratterizzati dalla verniciatura Grigio tifone oppure Blu geyser e dai cerchi in lega Audi Sport da 21 pollici con finitura che è rispettivamente in bronzo opaco oppure total black. Alle caratteristiche distintive dell'allestimento top di gamma S line edition, il pacchetto aggiunge accessori di pregio tra i quali spiccano i proiettori a Led Audi Matrix bruniti, il pacchetto look nero esteso e gli interni S line con sedili sportivi.

Le novità tecnologiche che Audi Q4 e-Tron porta sul mercato sono accompagnate anche da innovative formule finanziarie, che spaziano dal possesso all'uso personalizzato. Una vocazione all'innovazione che è rafforzata dalla straordinaria flessibilità e personalizzazione delle formule finanziarie Audi.

La Casa dei Quattro Anelli è infatti l'unico costruttore premium con un'offerta di noleggio full electric sia a breve termine, anche di un solo giorno, sia a lungo termine. Quest'ultima configurazione comprensiva di soluzioni che spaziano dalla ricarica domestica e pubblica alla gestione da remoto della vettura, passando per i servizi assicurativi e di manutenzione sino a toccare la possibilità di ricevere assistenza dedicata e di rimodulare o uscire anticipatamente a condizioni agevolate dal contratto.

Con il lancio di Q4 e-Tron la formula Audi Value viene affiancata da un'evoluzione radicale del noleggio. Il cliente non acquista il bene, bensì il tempo effettivo di utilizzo attraverso un avanguardistico rent dedicato ai propri dealer, che consente agli utenti di fruire di noleggi a breve termine che proiettano il concetto di test drive in una nuova dimensione. È così possibile guidare Audi Q4 e-tron per un giorno, una settimana, un mese o periodi più lunghi. Non meno innovativo il 'personal assistant', punto di contatto privilegiato tra utente e mondo Audi volto a risolvere qualsiasi dubbio specie per gli utenti che, per la prima volta, passano da una vettura tradizionale a un veicolo full electric. Il servizio - che funziona h 24, 7 giorni su 7 - può fornire supporto per ogni necessità come difficoltà alle colonnine di ricarica pubbliche.

Il noleggio a breve termine è affiancato dalla formula all-inclusive a lungo termine denominata 'Audi Value Noleggio'.

Il canone comprende l'accesso gratuito per 12 mesi al servizio Audi e-Tron Charging Service, inclusivo della rete ad alta capacità Ionity. Per l'abitazione è incluso il pacchetto Ready for e-Tron Pro che agevola la fruizione della ricarica sino a 22 kW in AC e che prevede l'installazione della wallbox Enel X, la realizzazione della linea di alimentazione e la connessione a valle del contatore. La wallbox fornita da Enel X, denominata JuiceBox Pro Cellular con cavo integrato, è un'infrastruttura smart per la ricarica in corrente alternata con potenze di 7,4, 11 o 22 kW. Sono prevista la funzione 'demand limitation' per regolare l'erogazione d'energia in base al fabbisogno domestico, scongiurando il sovraccarico, e la gestione da remoto mediante smartphone e una App dedicata. La formula 'Audi Value Noleggio' include immatricolazione, IPT, soccorso stradale e traino in Italia/Europa 24 ore su 24, limitazione di responsabilità per incendio e furto, kasko, sistema di recupero del veicolo rubato mediante dispositivo a radio frequenza, RCA e manutenzione ordinaria e straordinaria per l'intera durata del contratto. A questo si aggiungono ulteriori plus quali una vettura sostituiva (preferibilmente Bev) e, all'interno del piano di manutenzione 'Premium Care Top', l'hoteling gratuito dei pneumatici per sostituzione stagionale e servizio Pick-up & Delivery. Inoltre il prodotto finanziario Audi e-Tron Bridge permette di uscire a condizioni agevolate e anticipatamente dal contratto di locazione di un modello a zero emissioni, optando per un'altra Audi - anche a motore termico - e scegliendo il finanziamento erogato da Volkswagen Financial Services più in linea con le proprie necessità. È infine possibile adattare durata del contratto e percorrenza chilometrica anche dopo l'inizio del noleggio, spaziando all'interno di una mini matrice personalizzata.