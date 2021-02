Kia, irripetibili eco-incentivi sulla gamma di modelli green

Nel panorama delle Casa automobilistiche presenti in Italia, Kia Motors vanta un inviabile primato: quello di mettere a disposizione dei clienti una gamma 'green' davvero vasta e articolata per offrire - attraverso soluzioni che coprono tutti i segmenti e tutti i sistemi propulsive - la soluzione perfetta per le esigenze individuali di mobilità. La gamma Kia spazia infatti con numerosissime auto e altrettanto numerose varianti nel range di emissioni da 0 a 135 g/km di CO2 (così come stabilito dalle norme sull'EcoBonus Nazionale - Legge 30 Dicembre 2018, n. 145 e da quelle sul Contributo Statale - Legge 30 Dicembre 2020 n.178) prese in considerazioni per beneficiare degli ecoincentivi. Ed ecco quindi che in una concessionaria Kia le occasioni sono davvero tante, e spesso 'raggiungibiliì, grazie anche ai contributi dell'azienda e dei dealer, con una spesa davvero contenuta. E naturalmente con tutti i vantaggi garantiti da Kia, come la garanzia di 7 anni e chilometraggio illimitato.



E' il caso dei modelli Kia che rientrano nell'ambito da 0 a 20 g/km di CO2, una gamma che può beneficiare di un bonus fino a 14.100 euro, da detrarre dal prezzo di listino. Kia e-Soul Full Electric, l'auto capace di dare emozioni fuori dall'ordinario, che ha vinto il titolo di World Urban Car al concorso World Car Awards 2020. Nella versione Mid Range il potente sistema elettrico eroga 136 Cv e permette un'autonomia ad emissioni zero pari a 276 km. Kia e-Soul Full Electric ha un listino che parte da 39.850 euro ma con il programma di Eco-incentivi valido fino al 28 febbraio può usufruire di un bonus fino a 14.100 euro con il finanziamento Scelta Kia Special. Prevista anche una variante Long Range da 204 Cv e 452 km di autonomia che beneficia delle stesse riduzioni, ma il cui listino parte da 44.850 euro.



Al prezzo iniziale si applica uno sconto di 4.500 euro grazie al contributo Kia e delle concessionarie aderenti all'iniziativa a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà da almeno 3 mesi. Si usufruisce poi della riduzione di 1.600 euro valida a fronte della sottoscrizione del finanziamento Scelta Kia Special (TAEG 7,30%). e a tutto questo si applica anche l'EcoBonus Nazionale da quantificare sino a 8.000 euro. Nel caso di Kia e-Niro Full Electric, Il crossover interamente elettrico che fa parte della famiglia Niro di grande successo, le opportunità ricalcano lo schema proposto per e-Soul Full Electric. Anche in questo caso la gamma comprende le due versioni Mid Range da 136 Cv con batteria da 39,2 kWh e 289 km di autonomia e la Long Range da 204 Cv con batteria da 54 kWh e 455 km di autonomia. I prezzi sono rispettivamente di 39.850 e 44.850 euro, da cui detrarre tutti i bonus e le agevolazioni che arrivano fino a 12.000 euro oppure fino a 13.600 euro con il finanziamento Scelta Kia Special (TAEG 7,28%). Nei prossimi approfondimenti le altre opportunità, con i modelli da 21-60 g/km di CO2 ed eco-incentivi fino a 11.050 euro e le altre Kia da 61-135 g/km di CO2 che permettono risparmi fino a 5.500 euro.