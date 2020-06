ALD, arriva Flex, noleggio con restituzione dopo un mese

Da ALD Automotive Italia arriva ALD Flex, 'il noleggio senza il lungo termine', una soluzione ritagliata sulle richieste dei clienti privati, dei liberi professionisti e delle aziende che in questa fase cercano 'relazioni meno impegnative' per ripartire e fare fronte all'incertezza generata dalla pandemia Covid-19.



ALD punta oggi su un canone fisso senza anticipo e contratti senza vincoli di tempo, da 1 a 24 mesi. ALD Flex offre al cliente la possibilità di scegliere tra tutti i segmenti presenti sul mercato e restituire il veicolo in qualsiasi momento senza penali, dopo il primo mese. Una soluzione che consente di prendere un'auto anche solo per il tempo strettamente necessario.



ALD Flex prevede zero anticipo, la restituzione libera e senza penali di rientro (minimo 1 mese), la consegna e la restituzione nel centro ALD più vicino, chilometri illimitati, pneumatici illimitati winter/summer o all season, vettura sostitutiva di pari segmento in caso di fermo auto, scelta tra tre pacchetti di franchigie assicurative.



A questo si aggiunge la manutenzione ordinaria e straordinaria presso una rete di oltre 8.000 centri convenzionati; soccorso stradale 24 ore su 24; servizio clienti dedicato; gestione delle pratiche amministrative e delle multe; area web dedicata alla gestione dei veicoli.