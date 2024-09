Back to school, dallo zaino ai jeans gli indispensabili per il ritorno a scuola

Sono gli acquisti per la scuola a segnare ufficialmente la fine dell’estate per le famiglie con figli. Suona la campanella nelle scuole primarie e secondarie ed è corsa agli acquisti per il “back to school”. Vetrine e scaffali dei grandi magazzini sono pieni di accessori. Se l’outfit del momento per i più piccoli è fatto di calzoni e felpa con cappuccio sia per bambine che per i bambini amanti dello street style, i nuovi stili ‘preppy’ (preparatory school) impazzano sui social mondiali puntando su outfit dall'effetto 'nostalgia e all'estetica bohémien, nuovi must per l’anno scolastico 2024/2025 secondo la nuova indagine internazionale Trendalytics.

Tre ‘pezzi’ di base sono lo zaino (con ricerche di acquisto online cresciute di circa l’80% nell’ultimo mese, attesta una indagine di Idealo, portale internazionale nella comparazione prezzi) e il diario. Un classico, questo ultimo, che resiste alle mode delle agende elettroniche e alle App per smartphone o tablet. Inoltre la borraccia (le bottigliette di plastica sono bocciate a scuola dagli stessi ragazzi).

Se le borracce termiche sono in cima ai best seller di questi giorni sul portale di e-commerce più battuto, Amazon, tra i desideri dei più piccoli alle prese con i primi giorni di scuola ci sono anche i porta-merenda, anche abbinati agli zaini del ‘sempreverde’ Spider Man per i maschietti e di Frozen-Il Regno di Ghiaccio per le bambine (Disney). Inoltre borracce per l’acqua con i personaggi Disney preferiti come la piccola creatura Stitch o il droide Grogu di Star Wars. Tra gli zaini più ambiti i trolley con le rotelle in diverse misure da mini a big) di Lilo & Stistch, Spider Man, Minnie e Wish del brand Seven per Disney. Per i ragazzi più grandi lo zaino si trasforma in bag dal design contemporaneo come quelle del brand Loungefly per Marvel e per Lucasfilm. La classica cartella è definitivamente scomparsa dai sogni dei bambini.

Gli italiani stanno spendendo in media circa 350 euro per lo shopping pre-scuola per singolo figlio, attesta l’indagine di Idealo. Complice anche il carovita, tornare sui banchi rappresenta sempre più una spesa significativa con prezzi medi in salita (il diario costerà il 14% in più rispetto al 2023, così come per i set pennarelli e colori, +14%). In crescita anche il prezzo medio degli zaini per scuola (+4,5%) con prezzi che salgono giorno per giorno come succede per i prezzi dei biglietti aerei: più ci si avvicina al giorno della campanella e più si spende, dichiarano gli analisti della piattaforma.

A cosa non vogliono rinunciare i bambini e cosa invece ricercano i teenager per i primi giorni di scuola?

Supermercati, store monomarca, portali di commercio online e cartolerie hanno le vetrine piene zeppe di accessori per la scuola con offerte e sconti. Il brand moda per bambini Original Marines ha siglato una collaborazione con Colourbook dedicata al Back To School: a fronte di una spesa minima e un piccolo contributo aggiuntivo, in store oppure online, è possibile ricevere i set per la scuola con gli essenziali in classe ( penne, matite, gomme, temperino, evidenziatori e pennarelli). Faba, il sistema Raccontastorie con storie sonore, canzoni, filastrocche e contenuti educativi, molto gradito ai più piccoli, presenta una novità targata UK: un nuovo personaggio, la Gufetta Olivia, una maestra per i più piccini con nuove storie raccontate in inglese, mentre il brand Flying Tiger punta a puzzle e giochi da tavolo. Il brand Pepco dedica al ritorno a scuola accessori con prezzi convenienti: dagli zaini ai lunch box alle borracce e per i più piccoli appassionati di personaggi di film e cartoni animati abiti e accessori in collaborazione con Marvel, Disney, Barbie e Hot Wheels. Nuova anche la collezione Mawi di Bimbostore.com propone un’ampia gamma di felpe e t-shirt con le grafiche dei beniamni dai bambini come Dino e T-rex, oppure ispirati alle attività più amate dari ragazzi e iconiche come skateboard, football, rugby e break dance e pensati per affrontare le giornate tra i banchi, in palestra o al parco . Le bambine non rinunciano ai leggings, abbinati alle felpe con cappuccio, in pieno stile street style. E poi gli smanicati imbottiti per le giornate più miti, oppure piumini (sempre con cappuccio) per l’arrivo dell’inverno più freddo (da H&M, Oviesse, Zara e nei principali store per bambini).

E i teenagers? Gli outfit per le ragazze puntano all’effetto nostalgico e bohemien per il ritorno a scuola, proposto e approvato dalle influencer internazionali: gonne con orlo a palloncino (+185%), abiti con vita bassa (+132%) e jeans a gamba a botte (+201%), attesta la ricerca Trendalytics sui trend mondiali sul back to school. Poi i maglioni, importanti come sempre, ma anche gilet o magliette per mettere in risalto il punto vita.”Le tendenze retrò femminili che hanno avuto successo sulle passerelle sono fondamentali anche per questo periodo, come il cappotto, la gonna a quadretti (+60%), la minigonna a trapezio (+39%) e il top peplo, ovvero stretto sotto al petto con un cinturino (+39%)" dicono gli analisti. Le calzature per le ragazze vedono al centro dei look le ballerine (+93%) anche con borchie. Le sneakers nostalgiche rimangono una tendenza trainante e per la novità negli stivali, gli stili equestri.

Le ragazze si stanno infine preparando per il rientro in classe anche con lo shopping beauty, dai trucchi del momento alla cura della pelle e dei capelli. Che si tratti della prima generazione davvero beauty addicted lo si vede frequentando le catene di profumerie (Sephora, Kiko etc) che in questi giorni sono affollate di ragazzine e ragazze a caccia dei cosmetici più trendy. E’ dedicato ad esempio alle teenagers il ‘beauty back to school’ di Yves Rocher con un kit di prodotti di bellezza per ripristinare la salute, la resistenza e la lucentezza dei capelli sfibrati dalle vacanze (linea Riparazione all’olio di jojoba).

E i ragazzi? “Gli outfit preferiti per il ritorno a scuola dei ragazzi quest'anno sono rilassati e classici, - spiegano gli analisti Trendalytics. – Si va dai jeans dalla vestibilità rilassata alle magliette con stampe. Ricercatissimi dai ragazzini e dai ragazzi la maglietta con l'auto (+57%) e la giacca in denim lavaggio scuro (+32%). E poi maglioni e gilet. Si prevede infine che le sneaker di marchi ambiti come Nike, Asics e Adidas saranno la scelta di calzature preferita dai ragazzi. Stili nostalgici come le Adidas Samba (+138%) e Gazelle (+101%) continueranno a essere popolari e le nuove Nike Killshot 2 (+115%) e le sneaker Asics GT-2160 (+4.147%) saranno sicuramente viste ai piedi dei ragazzi nei corridoi degli istituti scolastici.

