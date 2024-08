Profumi per cani, Dolce & Gabbana lancia il trend griffe con Fefè

Nel 2007 il grande magazzino londinese di lusso Harrods ha introdotto un profumo per cani chiamato Sexy Beast. Nel febbraio 2022, Elisabetta II ha lanciato la colonia per cani Happy Hounds, impreziosita dallo stemma della tenuta reale di Sandringham. Per 20 sterline, il rivenditore britannico Space NK vende uno spray per cani con "note di testa croccanti" Dedcool Pet Fragrance 01 “Taunt”. Kiehl's, di proprietà di L'Oréal, vende il Cuddly-Coat Cleansing Spritz.







Le fragranze per cani non sono certo una novità, ma l'incursione di una delle migliori case di moda è la prima volta. Sta facendo notizia Fefè il profumo (analcolico) per cani lanciato da Dolce & Gabbana: "note calde" di ylang ylang, muschio e legno di sandalo. Il nuovo spray per cani di lusso ha una zampa placcata in oro 24 carati sulla bottiglia di vetro e ai clienti viene offerto un esclusivo collare per cani Dolce & Gabbana con targhetta. Il costo? 99 sterline.



"Amore incondizionato", "leale" e "giocoso" sono alcune delle parole al centro dell'ultima campagna della maison italiana per una nuova nebbia profumata analcolica per cani.

"Sono delicato, autentico, carismatico", inizia la pubblicità mentre sfoglia le riprese di un bassotto finemente curato, un chihuahua e un bichon frisé, tutti appollaiati su uno sgabello. "Perché non sono solo un cane, sono Fefé."

La RSPCA ha messo in guardia contro l'alterazione dell'olfatto dei cani dando loro la propria fragranza, avvertendo che l'odore potrebbe risultare sgradevole per loro e ostacolare la loro capacità di connettersi con l'ambiente circostante. Alice Potter, funzionaria scientifico senior della RSPCA, ha dichiarato: "A volte i cani possono essere antropomorfizzati e i confini possono diventare sfocati tra ciò che piace ai cani e ciò che noi, come esseri umani, pensiamo che piaceranno".



"I cani fanno affidamento sul loro senso dell'olfatto per comunicare e interagire con il loro ambiente, nonché con le persone e gli altri animali al suo interno", ha aggiunto Potter. "Pertanto consigliamo di evitare prodotti dal profumo forte come profumi o spray, soprattutto perché alcuni odori possono essere davvero sgradevoli per i cani".

Fefé – che prende il nome dal cane del co-fondatore del brand Domenico Dolce –. è già disponibile on line.

"Stiamo distribuendo Fefé fin da subito in tutta Europa, negli Stati Uniti e poi, a poco a poco, ci espanderemo; è già disponibile online", ha detto Stefano Gabbana, co-fondatore del marchio, al Corriere della Sera. "Il mercato ha reagito bene; Tutti sono impazziti all'annuncio.



Entro il 2030, secondo un rapporto di Bloomberg Intelligence del 2023, l'industria globale degli animali domestici, tra cui quelle veterinarie, degli alimenti per animali domestici e dei prodotti farmaceutici, dovrebbe salire a 500 miliardi di dollari da 320 miliardi di dollari all'anno.

