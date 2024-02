Mistero scale per Annalisa ma lei smentisce: non sono incinta

Fan del Fantasanremo in fibrillazione: Annalisa è stata l'unica artista al festival a non aver sceso le scale dell'Ariston al momento della sua esibizione. Un malus per gli appassionati del gioco che hanno iniziato a fare le prime supposizioni: niente scale perché è incinta. In mattinata, però, Annalisa ha smentito in un'intervista al Corriere della Sera, e ha risolto l'arcano: "No, non sono incinta. Quando sarò incinta, sarò io a dirlo". Il motivo dell'entrata laterale è stato dettato da altro: "Un anno fa sono caduta dalle scale: ho preso una testata contro un muro e sono finita al pronto soccorso. Non è stata un'esperienza bellissima... neanche bruttissima, perché poteva anche andare peggio, però mi è venuta un po' di paura. Mi sono fatta male e ho avuto per un bel po' di tempo la frangia sulla fronte per coprire una bella cicatrice", ha rivelato la cantante.



