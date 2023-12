Trevor Noah torna a presentare i Grammy nel 2024

Trevor Noah tornerà a presentare i Grammy Awards nel 2024, e sarà il suo quarto anno consecutivo. La Recording Academy e Cbs hanno annunciato che l'ex conduttore di 'The Daily Show' condurrà la 66/a edizione dei Grammy in programma per domenica 4 febbraio, e lui si è detto "entusiasta di questo. È molto divertente". Sul sito degli Award Noah è stato elogiato "per la sua capacità di fondere l'umorismo con un profondo apprezzamento per la musica, creando un'esperienza coinvolgente sia per il pubblico in sala che per gli spettatori a casa".

