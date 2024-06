All'asta le iconiche scarpe in camoscio blu di Elvis Presley

Vanno all'asta le iconiche scarpe di camoscio blu indossate da Elvis Presley. Il paio, taglia 10.5 , andrà sotto il martello il 28 giugno. A metterle in vendita la Henry Aldridge and Son, del Regno Unito. Il prezzo di partenza è 70mila dollari ma si stima che si può arrivare fino a 150mila dollari.

Secondo la casa d'aste, Elvis indossò le scarpe in diverse occasioni negli anni '50, sia sul palcoscenico che fuori. Il momento più noto fu il 1 luglio del 1956 quando cantò 'I Want You, I Need You, I Love You' e 'Hound Dog' durante 'The Steve Allen Show'. Successivamente, nel 1958, le donò al suo amico Alan Fortas, prima di arruolarsi nell'esercito.

Il lotto in vendita reca anche due lettere di autenticità dall'Elvis Presley Museum e una di Fortas.

Secondo quanto si legge nella lettera dell'amico, la notte prima della leva, Elvis tenne un party a Graceland, la sua villa alle porte di Memphis, e donò parte del suo guardaroba che credeva non avrebbe più usato una volta finiti gli obblighi militari. "Quella notte - scrive Fortas - Elvis mi diede queste scarpe in camoscio blu taglia 44. Sono state di mia proprietà per tutti questi anni".



