Pnrr: Zingaretti, serva a eliminare dispersione scolastica

(ANSA) - TORINO, 20 MAG - "Noi stiamo decidendo come vivremo nei prossimi 30-40 anni grazie agli investimenti del Pnrr e alla ripresa, e sarebbe un bellissimo progetto del Pnrr eliminare la dispersione scolastica in Italia, sarebbe la più grande missione Paese in questo momento". A dirlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove ha visitato lo stand della Regione e incontrato le piccole e medie case editrici del Lazio presenti alla kermesse.

"Che dentro questa stagione di ripensamento del nostro modo di essere - aggiunge -, la lettura, il libro e l'industria culturale in genere siano protagonisti è molto importante. Come in tanti campi sono protagonisti assoluti le ragazze e i ragazzi, una nuova generazione. Ora io credo - conclude - che tutto questo debba unirsi a un potente investimento nella scuola e nell'università. Sarebbe un bellissimo progetto del Pnrr eliminare la dispersione scolastica in Italia, una grande missione Paese, questo penso sia quello che una nuova generazione ci chiede. Diamo a questi investimenti delle missioni chiare". (ANSA).