(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Più si pedala e più alberi si piantano. È la novità della CicloAppennina, la prima pedalata mai realizzata in Italia che lega simbolicamente i chilometri percorsi dai partecipanti alla produzione di alberi per riforestare il Paese. L'evento, promosso da Misura con Legambiente, ViviAppennino e Appennino Bike Tour, si terrà il prossimo 18 giugno con partenza e arrivo da L'Aquila, città che ha ritrovato la bellezza di un tempo dopo il sisma del 2009 e che rinasce nel segno della sostenibilità e della bellezza.



Unico vincitore l'ambiente.



La CicloAppennina, spiegano gli organizzatori in una nota, è una gara non competitiva, aperta a tutti, su un percorso ad anello di 40 e 70 chilometri, che segue un tratto del tracciato della Ciclovia dell'Appennino, il più lungo percorso cicloturistico italiano, per cui negli anni scorsi Misura ha realizzato nei 44 paesi tappa le colonnine di ricarica per bici elettriche e mini officine per la riparazione delle bici, oltre che una App escursionistica e turistica. Il percorso si snoderà su stradine asfaltate a bassa intensità di traffico che portano in alcuni dei paesi più belli dell'Abruzzo su un percorso circondato da ben tre parchi: del Gran Sasso, del Sirente Velino e della Maiella.



Alla partenza della CicloAppennina ogni partecipante avrà in dotazione delle foglie di cartone che dovrà depositare in appositi contenitori lungo il percorso. Ogni foglia corrisponde a un numero di alberi che nasceranno in Italia. Più chilometri verranno percorsi, da più persone, maggiore sarà il totale di foglie, e quindi di alberi, che Misura si impegna a seminare.



(ANSA).