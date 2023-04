(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Abbiamo presentato e votato un ordine del giorno a sostegno dell'azione intrapresa dal sindaco Gualtieri che approva le politiche avviate dall'amministrazione per la pulizia della città". Così in una nota la capogruppo Pd in Assemblea Capitolina Valeria Baglio e Giammarco Palmieri, presidente dem della commissione capitolina Ambiente.



"L'incremento di personale addetto allo spazzamento stradale, triplicato in un anno e mezzo - spiegano - il turn over del personale, con 300 nuove assunzioni nel 2023, il confronto avviato con il ministero del Lavoro per altre 700 assunzioni, l'ottimo lavoro che il management di Ama sta conducendo per la gestione e valorizzazione del personale, 93 milioni di investimenti sul 2023 per migliorare i servizi di raccolta, pulizia e spazzamento, l'acquisto e messa in opera di nuovi mezzi, nuove spazzatrici e nuove attrezzature, la creazione di Ama di Municipio e il lavoro per dotare Roma di 8 nuovi impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti ed evitare costosi e inquinanti trasferimenti sono risultati evidenti di un cambio di passo, dopo anni di immobilismo. Alle polemiche delle opposizioni oggi replichiamo con fatti concreti, come la chiusura della discarica di Albano Laziale e del Tmb di Rocca Cencia, atteso da anni dai cittadini, senza che la raccolta e lo smaltimento della città ne abbiano risentito, oppure la recente approvazione delle Linee guida di indirizzo per la predisposizione del nuovo contratto di servizio di Ama.



Proseguiremo a lavorare per Roma in questa direzione - concludono gli esponenti del Pd - consapevoli che c'è ancora molto da fare anche in vista dei prossimi importanti appuntamenti internazionali, ma respingiamo polemiche pretestuose che oggi ci sembrano dirette più a bloccare il cambiamento in atto che a dare le risposte che servono ai romani e alla città". (ANSA).