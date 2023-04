(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Il lavoro che sta portando avanti Ama è molto positivo e anche straordinariamente innovativo e coerente con la nostra visione di una città pulita, in linea con gli obiettivi più ambiziosi europei di economia circolare". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo al Consiglio comunale straordinario sulla gestione di Ama.



"Il complesso percorso intrapreso dall'azienda si sviluppa su una serie di interventi atti a migliorarne l'efficienza, in linea con quanto stabilito all'interno del Piano pluriennale varato dal Cda lo scorso gennaio per il quinquennio 2023-2028 e che si articola su 3 assi strategici: il miglioramento del decoro urbano; l'incremento della raccolta differenziata; lo sviluppo della logistica e dell'impiantistica coerentemente con gli obiettivi di raccolta differenziata. Obiettivi per raggiungere i quali sono previsti in arco piano investimenti pari a oltre 700milioni di euro". (ANSA).