Erion, raccolta rifiuti Raee -7%,troppi cittadini negligenti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Nel 2022 Erion WEEE - Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche domestiche - ha gestito su tutto il territorio italiano oltre 246.000 tonnellate di RAEE, pari al peso di più di 680 Airbus A380, in diminuzione di circa il 7% rispetto ai risultati del 2021 (266.614 tonnellate). La flessione ha riguardato, in generale, tutti i Raggruppamenti a eccezione delle sorgenti luminose. Sono i piccoli elettrodomestici a subire il calo più significativo (-14%) con 20.107 tonnellate (23.357 nel 2021).



A determinare questo risultato, spiega Erion, sono i comportamenti scorretti dei cittadini, che non si dimostrano particolarmente virtuosi quando si tratta di dismettere RAEE di dimensioni ridotte: 1 su 6 lo fa in modo inappropriato, gettandoli nel sacco dell'indifferenziata, nel cassonetto stradale o nel bidone della plastica (ai primi posti per gestione scorretta: asciugacapelli, 22%; tostapane e frullatore, 20% e caricabatterie per cellulari, 18%).



Il Consorzio - che rappresenta una quota del 69% sull'intero sistema italiano - stima che il Paese sia distante oltre 35% punti percentuali dal target di raccolta europeo (fissato al 65% rispetto all'immesso sul mercato nei tre anni precedenti).



Mancano all'appello oltre 400.000 tonnellate di RAEE Domestici.



"Siamo di fronte a una situazione allarmante, che non può essere trascurata - ha dichiarato Giorgio Arienti, Direttore Generale di Erion WEEE -. Com'è possibile che ancora oggi non si sia in grado di intervenire con azioni decise per contrastare questi fenomeni che danneggiano il Pianeta e l'economia? Sono ancora troppi i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che finiscono nelle mani sbagliate". (ANSA).