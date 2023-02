Volkwagen, tutte le nostre batterie prodotte nell'Ue al 2030

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Il maggior produttore mondiale di batterie per auto elettrica oggi è la Cina, ma non è detto che questo debba continuare per sempre. C'è un piano europeo di gigafactory per arrivare a 1.000 gigawattora di capacità produttiva al 2030. I progetti pianificati oggi in Europa per il 2030 sono già a 730 gigawattora. Noi come Volkswagen abbiamo annunciato la realizzazione di 6 gigafactory in Europa. Vogliamo avere le nostre batterie, e contiamo di arrivare all'autosufficienza al 2030". Lo ha detto il vicepresidente per le relazioni esterne di Volkwagen Group Italia, Massimo Nordio, in audizione davanti alla Commissione Politiche Ue della Camera.



Secondo Nordio "fra i tre maggiori produttori di litio (componente base delle batterie per auto, n.d.r.) non c'è la Cina. Il primo è il Cile, il secondo l'Australia e il terzo l'Argentina. Dove la Cina è leader mondiale è nella raffinazione del litio e nella produzione di batterie. Queste ultime sono prodotte anche in Corea e Giappone". (ANSA).