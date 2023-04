Nel 2022 risparmiati 5 miliardi di bottiglie di plastica

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Cinque miliardi di bottiglie di plastica monouso risparmiati nel mondo nel 2022 con la produzione di acqua frizzante fai da te. E' il risultato reso noto in occasione della Giornata mondiale della Terra che ricorre il 22 aprile da SodaStream che con la lotta alla plastica monouso contribuisce alla salute del Pianeta.

L'impegno dell'azienda a livello globale si conferma anche a livello locale con l'avvio della collaborazione con Plastic Free, onlus nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sull'impatto dell'inquinamento della plastica monouso. Le due realtà faranno squadra in un tour da nord a sud dell'Italia, articolato in tre appuntamenti di pulizia ambientale: il primo il 4 giugno lungo il litorale genovese per celebrare la Giornata mondiale dell'ambiente, il secondo in calendario a luglio destinazione Porto Tolle, in provincia di Rovigo nel Parco del Delta del Po e l'ultimo il primo ottobre lungo il litorale romano in occasione del Sea & Rivers Day di Plastic Free. Un percorso lungo lo Stivale che ha lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere attivamente cittadini e istituzioni per un obiettivo comune: raccogliere almeno 10.000 chilogrammi di plastica e rifiuti.

Il brand sta facendo un ulteriore passo avanti nel suo impegno a favore del pianeta, eliminando i rifiuti di plastica in ogni fase del suo processo di produzione. Dal 2022 fino al 25% delle parti in plastica utilizzate per i suoi gasatori di ultima generazione sono prodotte con materiali riciclati. Inoltre, l'azienda ha risparmiato 11 tonnellate di plastica riutilizzando i sacchetti di plastica nelle sue linee di produzione e ha diminuito i rifiuti di plastica nei suoi processi produttivi di oltre il 20% nel 2022. Inoltre, il packaging dei gasatori è completamente riciclabile perché realizzato con cartone e sacchetti di plastica riciclabili e le bottiglie dei concertati prodotte con plastica riciclata (rPet) al 100%. A partire dal 2023 i siti produttivi di SodaStream in Germania, Australia e Paesi Bassi funzioneranno completamente con fonti di energia rinnovabili. (ANSA).