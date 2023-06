Per le isole minori la piena sostenibilità è ferma al 40%

In Italia le isole minori sono ancora molto lontane dalla piena sostenibilità: su 27 piccole isole marittime abitate prese in esame, l'indice di sostenibilità medio calcolato per la prima volta dall'Osservatorio di Legambiente e Cnr-Iia (Istituto sull'inquinamento atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche) tenendo conto delle performance su consumo di suolo, rifiuti, acqua, energia, aree protette, mobilità e regolamenti edilizi, "è fermo al 40%".



E' quanto emerge dal V rapporto "Isole Sostenibili - Le sfide della transizione ecologica nelle isole minori" curato dall'Osservatorio presentato oggi.



Tra le isole più virtuose nel percorso di sostenibilità le Tremiti (53%), le Egadi (Favignana, Marettimo, Levanzo), le Eolie (Lipari, Vulcano, Stromboli, Panarea, Filicudi e Alicudi), le isole Pelagie (Lampedusa e Linosa) che raggiungono il 49% e dall'isola di Capraia che si attesta al 47%. Secondo il rapporto, sono in ritardo, invece, La Maddalena, con un indice pari al 21%, l'Elba (26%) e Ischia (29%).



Sette, secondo Legambiente e Cnr-Iia, gli obiettivi che le isole minori si devono prefiggere dal coordinamento con i ministeri a zero consumo di suolo e quattro le azioni pratiche da mettere in campo dall'istituzione di una cabina di regia presso il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica alla redazione di piani di sviluppo sostenibile, alla creazione di un coordinamento unico sulla gestione dei fondi del Pnrr.