Roma:Gualtieri a inaugurazione area giochi parco Albani

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha partecipato questo pomeriggio all'inaugurazione della nuova area ludica e fitness nel Parco Albani/Caravaggio, in viale delle Accademie, in VIII Municipio a Roma. "Una bella notizia per il quartiere e per tutta la città l'apertura di una nuova area ludica nel Giardino 'Francesco Albani' - ha scritto Gualtieri sui social - Le romane e i romani, grandi e piccini, avranno ora uno spazio in più (ne abbiamo già inaugurati 58) dove divertirsi, fare attività fisica e stare insieme". (ANSA).