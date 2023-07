(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Enea ha realizzato una mappa del potenziale agrivoltaico nazionale su scala regionale, per sostenere le Pa nella pianificazione del settore. Elaborata da un team di ricercatori del Centro ricerche Enea di Portici su criteri di minimizzazione dell'uso del suolo e ottimizzazione della produzione energetica e agricola, la mappa è ora in fase di validazione e in futuro potrà essere accessibile online.



La sua realizzazione nasce nell'ambito della task force AgrivoltaicoSostenibile@Enea e dell'Associazione italiana agrivoltaico sostenibile (Aias), presieduta da Enea, che conta già 85 soci e sostiene lo sviluppo dell'agrivoltaico attraverso progetti, tecnologie innovative, protocolli di certificazione e percorsi di formazione.



"Il potenziale dell'agrivoltaico nel contesto nazionale è solitamente valutato sulla base delle caratteristiche topografiche e dell'estensione delle aree agricole disponibili", spiega Grazia Fattoruso del Laboratorio Enea di Sviluppo applicazioni digitali fotovoltaiche e sensoristiche del Centro ricerche di Portici. "La metodologia messa a punto nel nostro laboratorio di Geomatica considera sia i diversi fattori che possono influenzare il potenziale solare fotovoltaico di una determinata area, come quelli geofisici, tecnici ed ambientali, sia i fattori che possono condizionare la resa agricola, come le classi di uso suolo, la capacità d'uso dei suoli e il deficit idrico". (ANSA).