(ANSA) - FIRENZE, 17 MAR - Il cda di Toscana Energia ha approvato il bilancio d'esercizio 2022, che verrà presentato all'assemblea dei soci il 17 aprile, con margine operativo lordo di 101,5 milioni di euro, utile netto di 37,1 milioni, fatturato pari a 134 milioni e investimenti tecnici per 60,5 milioni. La società è concessionaria del servizio di distribuzione in 101 comuni, con 797.633 mila misuratori attivi, una rete che si estende per 8.066 km con 976 milioni di metri cubi di gas distribuito. Il 2022, si sottolinea in una nota, è stato interessato dalla decisione dell'autorità di regolazione (Arera) di ridurre la remunerazione del capitale investito che ha comportato per la società, ricavi inferiori per circa 4,3 milioni di euro.



Inoltre viene ricordato che nel corso dell'anno sono stati realizzati interventi per estendere il servizio a nuove aree con la posa di 26 km di nuove tubazioni e per mantenere in efficienza la rete esistente ed è giunta a completamento la sostituzione dei misuratori tradizionali con gli smart meters (99,4% di quelli attivi e 94,9% del parco totale). Toscana Energia ha anche proseguito il processo di digitalizzazione della rete e dei suoi impianti investendo quasi 13 milioni di euro con l'obiettivo di completare il processo entro il 2023. La realizzazione di una rete digitale, intelligente e flessibile si traduce nella possibilità di gestire da remoto moltissime attività e flussi di informazione in tempo reale per renderla sempre più sicura ed efficiente, grazie alla sua notevole capillarità potrà fungere da forte stimolo per una maggiore produzione di biometano e idrogeno.



"Guardando agli effetti indotti dalla congiuntura negativa - dichiara l'ad Bruno Burigana - il programma di investimenti societario non ha subito rallentamenti e, addirittura, è stato leggermente superiore al preventivato. Sono investimenti che puntano all'innovazione e allo sviluppo tecnologico per contribuire, in modo fattivo e in linea con l'impegno del Gruppo, alla transizione energetica e al processo di decarbonizzazione nell'ottica di un futuro più sostenibile".



