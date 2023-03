Rinnovabili: Algeria, appalto per 2.000 Mw di solare

(ANSA) - ALGERI, 02 MAR - L'Algeria ha lanciato una gara d'appalto nazionale ed internazionale per la costruzione di 15 centrali solari fotovoltaiche con una capacità di produzione di 2.000 megawatt di elettricità. Lo riferisce la compagnia pubblica algerina dell'elettricità e del gas Sonelgaz in un comunicato.



Nella nota si spiega che la gara comprende la costruzione di 15 impianti solari fotovoltaici con una capacità di produzione compresa tra 80 e 220 megawatt ciascuno. Le centrali saranno distribuite in 11 province nell'entroterra e nel sud del Paese.



"Questo progetto, che è il primo del suo genere nel campo delle energie rinnovabili, mira a soddisfare la crescente domanda di consumo interno con l'ambizione di esportare in futuro", viene aggiunto. La presentazione delle offerte e l'apertura delle buste si farà il 29 maggio, aggiunge Sonelgaz.



La società governativa ha spiegato che questo progetto è "l'inizio dell'attuazione del programma di sviluppo delle energie rinnovabili, che ha una capacità totale di 15.000 megawatt entro il 2035".



I governi succedutisi sotto l'allora presidente Abdelaziz Bouteflika tra il 1999 e 2019 non erano riusciti a lanciare i grandi progetti che avevano annunciato per produrre elettricità da fonti rinnovabili (soprattutto energia solare). I dati ufficiali algerini indicano che la produzione elettrica del Paese da fonti rinnovabili (solare ed eolico) non supera i 600 megawatt.



Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, l'Algeria ha il più grande giacimento solare al mondo in termini di numero di ore di sole all'anno, il che rende il paese nordafricano un "gigante addormentato dell'energia solare", secondo diversi osservatori. (ANSA).