Auto: Prete, non vincoliamoci solo all'elettrico

(ANSA) - TRIESTE, 02 MAR - "Nel settore automotive, l'obiettivo della riduzione dell'anidride carbonica in atmosfera si deve accompagnare a una neutralità tecnologica, non obblighiamoci a un'unica strada, il veicolo elettrico, ma guardiamo anche ad altro, come i combustibili sintetici, l'idrogeno, e altre soluzioni, perché vincolarsi sarebbe pericoloso". Lo ha detto oggi a Udine il presidente di Unioncamere Andrea Prete, intervenendo al forum "Open Dialogues For Future". "L'Europa ha deciso che nel 2035 tutte le auto dovranno essere elettriche - ha continuato - anche se oggi vedo dei ripensamenti, anche da parte della stessa Germania e del governo italiano". (ANSA).