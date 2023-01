Benzina: Beyfin aderisce allo sciopero ma self in funzione

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - Per la prima volta nella sua storia di impresa Beyfin aderisce ad uno sciopero con gli impianti di rifornimento di carburanti a gestione diretta del gruppo tuttavia resta garantito il servizio 'self' 24 ore su 24 "per assicurare ai cittadini il servizio essenziale dell'approvvigionamento, ancora più importante in queste giornate di freddo", come spiega l'azienda di distribuzione presente al Nord e Centro Italia con 150 stazioni di servizio.



"Non è mai successo prima. Siamo doppiamente danneggiati visto che la nostra politica dei prezzi flessibili a tutela del consumatore è da sempre il nostro punto di forza - spiegano da Beyfin - Non vendiamo un prodotto ma forniamo un servizio essenziale per la vita dei cittadini per questo viviamo queste ore di stop delle attività di distribuzione carburante, con grande preoccupazione e apprensione verso i clienti. Ci scusiamo per il disservizio ma confermiamo il self per l'approvvigionamento dei carburanti per l'autotrazione e tutti gli altri servizi connessi alla distribuzione del Gpl per riscaldamento nei territori italiani dove siamo presenti".



(ANSA).