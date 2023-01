Libia: tribunale sospende accordo con Turchia su idrocarburi

(ANSA) - IL CAIRO, 10 GEN - La Corte d'appello di Tripoli ha deciso di sospendere l'attuazione del protocollo d'intesa firmato nell'ottobre scorso dalla Turchia e dal governo libico del premier Abdul Hamid Dbeibah per la prospezione di idrocarburi in acque territoriali e suolo libici da parte di società miste turco-libiche. Lo segnala il sito Libya Update citando media locali.



L'intesa invalidata si basa sul controverso accordo sui confini marittimi firmato dai due Paesi tre anni fa. In una risoluzione approvata a ottobre dalla commissione Affari esteri del Parlamento europeo si esortavano le autorità libiche ad annullare il memorandum d'intesa Turchia-Libia del 2019 sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime nel Mar Mediterraneo e si invitavano le parti interessate anche a "non attuare alcuna clausola contenuta nel successivo accordo sugli idrocarburi firmato il 3 ottobre (...) in quanto prevede attività di trivellazione illegale in zone economiche esclusive di altri Paesi, comprese quelle di Cipro e della Grecia". (ANSA).