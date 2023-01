Agatos: Massimo Mannori è il nuovo amministratore delegato

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Massimo Mannori è il nuovo amministratore delegato di Agatos, società che opera nel settore dell'energia e quotata a Piazza Affari.



Mannori, 57 anni, genovese, manager specializzato nei settori dell'energia e della sostenibilità, nonché nei programmi di trasformazione e crescita di aziende private e quotate del settore energetico in Italia e all'estero, è stato nominato dal consiglio di amministrazione, che si è riunito a Milano subito dopo l'assemblea degli azionisti.



Con la nomina di Mannori, che sarà anche amministratore unico della controllata Agatos Energia, la società punta in maniera ancora più decisa allo sviluppo delle sue tre linee di business - fotovoltaico, biometano e efficienza energetica - e prevede un'espansione accelerata della propria pipeline di progetti grazie a una gestione industrializzata del piano 2022-26, approvato a giugno 2022. Seguendo la forte crescita di fatturato prevista dal piano, Mannori gestirà un pacchetto di assunzioni che vedrà la società più che raddoppiare le proprie risorse umane.



"Sono molto contento dell'arrivo di Massimo Mannori in Agatos. Il nostro piano industriale prevede una decisa crescita della pipeline dei progetti e dell'organico dell'azienda ed è quindi naturale rafforzarne la capacità gestionale", afferma il presidente di Agatos, Ingmar Wilhelm.



"Sono grato al presidente Wilhelm e a tutto il consiglio per la fiducia. Assumo oggi questo nuovo incarico con la dovuta responsabilità, ma anche con una grande passione, poiché vedo in Agatos una piattaforma unica per lo sviluppo e la realizzazione di progetti ad alto impatto Net Zero", sostiene Mannori. (ANSA).