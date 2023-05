Il Consorzio dei Vini del Vesuvio è protagonista in tre eventi

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il Consorzio Tutela Vini Vesuvio protagonista di tre importanti eventi dedicati al vino italiano.

Primo appuntamento a Roma dal 6 all'8 maggio con "Beviamoci SUD", festival dei grandi vini del Sud Italia in programma presso il Grand Hotel Palatino. Il Consorzio Tutela Vini Vesuvio sarà presente con un banco d'assaggio portando in degustazione con tutte le tipologie di Vesuvio Lacryma Christi Doc prodotte sul territorio. Domenica 7 maggio alle ore 14 in programma il seminario dal titolo "Il Vesuvio: l'autoctono vulcanico" che sarà guidato da Luciano Pignataro e dal presidente del Consorzio Tutela Vini Vesuvio Ciro Giordano.

Secondo appuntamento in programma martedì 9 maggio a Napoli con Wine&TheCity, la kermesse che unisce arte, vino, moda e cultura, dove il Consorzio Tutela Vini Vesuvio sarà presente in diversi hotel della città (Gold Tower Lifestyle, Grand Hotel Oriente, Grand Hotel Parker's, Hotel Piazza Bellini, Hotel Palazzo Alabardieri, Renaissance Hotel Mediterraneo, Hotel Royal Continental, Santa Chiara Boutique Hotel, Hotel San Francesco al Monte, Decumani Hotel de Charme, Hotel NH Napoli Panorama), per un welcomwine in programma dalle ore 16 alle ore 19, quando un sommelier dell'AIS offrirà un calice di vino delle vigne del Vesuvio agli ospiti dei prestigiosi hotel partenopei.

Infine, il Consorzio Tutela Vini Vesuvio sarà presente alla XVI edizione di VitignoItalia, tra le più importanti kermesse enologiche italiane, in programma al Maschio Angioino il 14 e 15 maggio, dedicato a buyers e visitatori da tutto il mondo.

