Giovedì Santo, a Napoli zuppa di cozze servita in divisa azzurra

(ANSA) - NAPOLI, 04 APR - "Non esiste tifoso più fedele di noi e questo Giovedì Santo sarà speciale perché, con la zuppa di cozze, vogliamo rendere omaggio alla nostra squadra del cuore.

Per me e mio marito Nunzio il valore di squadra, di famiglia, è tutto; proprio per questo abbiamo deciso che indosseremo tutti la divisa del Napoli in occasione di una giornata particolare per la nostra città". Così l'imprenditrice Assunta Pacifico - 'A figlia d''o Marenaro' - spiega l'iniziativa che ha programmato per il 6 aprile nel locale di Via Foria. "Ogni persona del team avrà la sua maglia personalizzata e farà servizio indossandola" aggiunge la Pacifico che ha contribuito a rendere famoso il piatto della tradizione napoletana portandolo anche, di recente, sugli schermi di FoodNetwork.

E' un rituale che si ripete da anni per i napoletani quello del Giovedì di Pasqua e c'è anche chi arriva da altre città per la zuppa di cozze. Quest'anno gli avventori troveranno i dipendenti in 'azzurro'. Le divise sono state ideate graficamente da Davide Mattei Hoibó studio, con il motto che richiama quello di Assunta Pacifico e che recita " 'E quand' parlate male' 'e Napule... esagerat'". L'imprenditrice partenopea indosserà la maglia del Capitano con il numero 10 e guiderà la squadra.

Ma quali sono le caratteristiche della pietanza? Nella zuppa di cozze c'è ''o russ', l'olio piccante usato per condire che realizza l'imprenditrice. C'è poi il rituale del 'bagno delle freselle' che avviene sotto l'acqua di un'apposita doccetta a ombrello, "ideata ad hoc da 'A figlia d''o Marenaro, a una data temperatura e per un dato tempo" spiegano al locale. E poi gli ingredienti, selezionati dalla Pacifico e dal suo team e che, per ora, non ha rivelato neanche ai figli. Non manca quindi il tocco creativo, con l'aggiunta del classico tarallo napoletano e di una mazzancolla.

"Siamo gli unici - dice - ad aver ricevuto un riconoscimento dell'Università Federico II che certifica l'uso di materie prime di grande qualità per la zuppa di cozze".

Infine, sarà possibile acquistare, oltre alla pastiera e al tortano ('o casatiello) tramite e-commerce, anche la box "zuppa di cozze" per comporre da sé quella de 'A Figlia d''o Marenaro.

Nella box è contenuto il qr code per visualizzare il video ideato da Assunta che racconta passo per passo tutti i passaggi per realizzare il piatto iconico napoletano con i suoi ingredienti. (ANSA).