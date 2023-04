La scommessa del 'piatto unico' nel cuore della city a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAR - Rilanciare il 'piatto unico' per professionisti e uomini d'affari - ma non solo - che frequentano la 'city' offrendo loro la possibilità di un momento di relax in un contesto tranquillo. E' questa la proposta di "O' Break Restaurant' all'interno del Renanissance Naples Hotel Mediterraneo. La spiega, in un incontro con i giornalisti nella struttura di Via Ponte di Tappia, l'executive chef Pasquale De Simone: "Un piatto unico, al prezzo di 14 euro, dal lunedì al venerdì a pranzo, un'offerta 'veloce' con prodotti tipici locali proprio nella logica del break, un piatto completo con carboidrati e proteine per sostenersi per il resto della giornata senza appesantirsi".

"Ovviamente - aggiunge - abbiamo anche il 'menù alla carta' con tante proposte ma, ripeto, il piatto unico è una caratteristica presente da anni nella nostra offerta e che ora riproponiamo con la versione 'primaverile' e con un occhio alla stagionalità". "Ricerchiamo la tradizione locale con un po' di innovazione" evidenzia De Simone, alla ricerca, quindi, di "un giusto equilibrio fra i valori del passato e la modernità, per creare un connubio tra piatti partenopei e una cuisine innovativa".

Naturalmente la proposta di O' Break (40 posti) è rivolta oltre che ai clienti esterni frequentatori del centro di Napoli anche agli ospiti dell'albergo. E nella settimana 27-31 marzo il menù unico (acqua, caffè e servizio inclusi) ha previsto, per 14 euro: lunedì, Casarecce con carciofi, pancetta di maiale locale e provolone del monaco, carciofi dorati e salsa al parmigiano; martedì, Spaghetti trafila di bronzo, aglio, olio, baccalà, friarielli ripassati all'olio di frantoio e peperone crusco; mercoledì, Mischiato di pasta artigianale e patate con provola di Agerola, Provolone del monaco e noci della Penisola Sorrentina; giovedì, Maccheroni di pasta artigianale con cavolfiori al reggiano, mandorle e riduzione di Aglianico, tenero di pollo agli aromi; venerdì, Riso carnaroli mantecato agli agrumi della Penisola Sorrentina, Salome gratinato alle erbe.

Insomma, garantiscono i gestori del ristorante, "l'ambiente elegante e discreto, l'atmosfera e l'architettura moderna contribuiscono a creare la giusta ambientazione per una perfetta esperienza culinaria". (ANSA).