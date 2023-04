A Sorrento passeggiata e degustazione gratuita

(ANSA) - SORRENTO, 31 MAR - E' il nuovo trend del turismo in Costiera sorrentina quello delle passeggiate nei luoghi più remoti. Il nuovo appuntamento con le camminate di Sorrento Walks è per domani 1 aprile, alle ore 15, nella frazione di Casarlano sulle colline di Sorrento, presso il Birrificio Sorrento. E co sarà una degustazione finale di una birra alle arance dedicata a Lucio Dalla.

L'iniziativa è promossa dal comune di Sorrento e realizzata da Penisolaverde, ed è dedicata a quanti vogliono scoprire, a piedi, le bellezze della terra delle sirene.

il percorso alla scoperta dell'itinerario + targato dal numero 22 di Sorrento Walks, Si passa tra i nuclei abitati a monte di Sorrento, percorrendo anche le varie storiche stradine selciate, non ancora convertite in carrabili.

Lontani dal traffico, si costeggeranno giardini, orti e boschetti, si supereranno vari rivoli e si toccheranno punti caratteristici come il rivo Cesarano, San Biagio, il belvedere Casarlano e la "via delle sciuscelle", nome dialettale dei carrubi, di via Casola.

Al ritorno, sosta al birrificio dove sarà possibile degustare la birra Dallarancia, prodotta esclusivamente per l'occasione dal mastro birraio Giuseppe Schisano, con le bucce delle arance delle alberature pubbliche sorrentine, e dedicata a Lucio Dalla.

Un omaggio al compianto autore di Caruso, cittadino onorario di Sorrento e legatissimo alla città.

La degustazione e la camminata sono gratuite con prenotazione obbligatoria alla mail centrodelriusosorrento@gmail.com Maggiori informazioni sono disponibili sui canali online di Sorrento Walks, attraverso il sito internet (www.sorrentowalks.com) e le pagine Facebook e Instagram (sorrentowalksofficial). (ANSA).